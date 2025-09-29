Municipal

O BNG de Ourense pide axuda á Xunta para a Praza de Abastos

Os nacionalistas non ven ó concello capaz

Paco Sarria

Ourense |

Socialistas sorprendos polo ofrecemento de mediación para a reapertura da praza de abastos de Ourense
Socialistas sorprendos polo ofrecemento de mediación para a reapertura da praza de abastos de Ourense | concello de ourense

O BNG no Parlamento de Galicia pide a implicación da Xunta para a pronta reapertura da praza de abastos número 1.

Entenden necesario que a administración autonómica impulse accións nesa liña, mellore a accesibilidade, o acondicionamento comercial exterior e a urbanización da contorna conforme ó proxectado no seu día.

Considera o parlamentario ourensán Iago Tabarés que a “incapacidade para a xestión dos recursos públicos por parte do concello de Ourense non pode seguir perxudicando o desenvolvemento económico e social da cidade e bisbarra, privando ós cidadáns de espazos públicos”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer