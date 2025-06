O BNG de Ourense defende que toda a cidade sexa ZBE

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego pide aplicar as medidas contidas no Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Ourense e reducir drásticamente o número de vehículos que entran n acidade co obxectivo de limitar o impacto da Zona de Baixas Emisións.

O voceiro nacionalista Luis Seara sinalan que toda a cidade debería ser Zona de Baixas Emisións, pero non por delimitar zonas de exclusión en función do tipo de vehículos, xa que elo provocaría un agravio comparativo entre as persoas en función do seu nivel de renda, senón pola reducción drástica do número de coches que penetran n acidade cada día.