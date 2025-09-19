Municipal

O BNG faise eco das queixas veciñais polas novas liñas de bus de Ourense

Nin puntualidade nin conectividade, din os nacionalistas

Paco Sarria

Ourense |

O BNG faise eco das queixas veciñais polas novas liñas de bus de Ourense
O BNG faise eco das queixas veciñais polas novas liñas de bus de Ourense | onda cero ourense

Nin puntualidade nin mellor conectividade.

Así resume o grupo municipal do BNG a posta en funcionamento do novo mapa de liñas deseñado polo Alcalde.

Os nacionalistas consideran que este novo deseño soamente está xerando incertidume por falla tamén de información, provocando caos e indignación.

Para o nacionalista Luis Seara é un rotundo fracaso como o demostran as continuas modificacións levadas a efecto dende o pasado martes.

Queren dende o Bloque ser correa de transmisión das queixas que lles están chegando dos cidadáns.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer