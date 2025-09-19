O BNG faise eco das queixas veciñais polas novas liñas de bus de Ourense

Nin puntualidade nin mellor conectividade.
Así resume o grupo municipal do BNG a posta en funcionamento do novo mapa de liñas deseñado polo Alcalde.
Os nacionalistas consideran que este novo deseño soamente está xerando incertidume por falla tamén de información, provocando caos e indignación.
Para o nacionalista Luis Seara é un rotundo fracaso como o demostran as continuas modificacións levadas a efecto dende o pasado martes.
Queren dende o Bloque ser correa de transmisión das queixas que lles están chegando dos cidadáns.