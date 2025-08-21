O BNG denuncia que a Xunta cedeu o Centro de Loita contra o Lume para xogos de guerra

Lumes

O deputado autonómico do Bloque Nacionalista Galego por Ourense, Iago Tabarés, denunciou que a Xunta de Galicia cedeu gratuitamente o Centro Integral de Loita contra o Lume en Toén, onde adestran bombeiros, para xogos privados de combate nos que foron empregados aparellos de ar comprimido e de bolas de pintura.

O deputado nacionalista di que se trata dun uso ilexítimo dunhas instalacións públicas. Lembra que nestas instalacións destiñadas á formación, foron investidos 4 millóns de euros de fondos comunitarios.

Asemade critica que que se evite informar da identidade das entidades beneficiarias nin do número de ocasións en que se fixo.

