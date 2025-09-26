O BNG denuncia a falla de logopedas na Área Sanitaria de Ourense

O BNG urxíu no Parlamento de Galicia a cobertura urxente das prazas de logopedia da Área Sanitaria de Ourense.
Os nacionalistas fanse así eco das reivindicacións do Colexio Profesional de Logopedas de Galicia quenes aseguran que o servizo ofrecido dende os hospitais non da resposta á demanda real nin as necesidades de todas e todos os galegos.
No caso da Área Sanitaria de Ourense o propio órgano colexial fixo denuncia de que só hai unha soa profesional desta categoría sendo a nosa a peor situación da comunidade neste ámbito.