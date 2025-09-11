Xunta de Galicia

Axudas da Xunta ó sector turístico afectado polos lumes

Incidirán en potenciar pernoctacións en zonas afectadas

A Xunta de Galicia ó través do departamento de Turismo, desenvolverá nos próximos meses campañas de promoción para potenciar o sector nas zonas afectadas polos lumes na provincia de Ourense.

Ademáis dunha campaña publicitaria haberá, por exemplo, unha promoción das pernoctacións e do turismo en xeral en establecementos de aqueles concellos que se vigon afectados pola vaga de lumes en agosto pasado (os que estiveron en situación 2).

Así o puxo de manifesto o director da axencia Turismo de Galicia, José Merelles.

