Axudas da Xunta ó sector turístico afectado polos lumes

A Xunta de Galicia ó través do departamento de Turismo, desenvolverá nos próximos meses campañas de promoción para potenciar o sector nas zonas afectadas polos lumes na provincia de Ourense.
Ademáis dunha campaña publicitaria haberá, por exemplo, unha promoción das pernoctacións e do turismo en xeral en establecementos de aqueles concellos que se vigon afectados pola vaga de lumes en agosto pasado (os que estiveron en situación 2).
Así o puxo de manifesto o director da axencia Turismo de Galicia, José Merelles.