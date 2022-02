Locos por Incordiar

A tertulia de hoxe vai de crises

A crise desatada no seno do PP co pulso entre Ayuso e Casado, ou a vivida no Concello de Ourense entre os socios de goberno de Democracia Orensana e Populares, na axenda de tertulia hoxe en Más de Uno Ourense con Abel Fraga, Miguel Fidalgo, José Luis Carballo e Lois Pardo, moderados por Paco Sarria.