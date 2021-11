A xornada no fútbol ourensán da fin de semana

Onda Deportiva Ourense - Fútbol

2 Federación

Arenteiro 1-1 Gimástica Segoviana

Novo empate dun Arenteiro, cada vez máis abonado a este resultado e que desta vez volveu a desperdiciar na segunda metade unha oportunidade de ouro para levar os 3 puntos. Adiantábanse os do Carballiño no minuto 19 gracias a un tanto de Renan Zanelli, o pichichi do equipo. Unha primeira metade nos que os de Espiñedo pudieron anotar incluso algún tanto máis, pero non foron capaces e tralo paso por vestiarios, a Segoviana acadaba o empate gracias a un gol de Nogueira.

A vindeira semana visita ó CD Coruxo

3 Federación

Non houbo xornada para os ourensáns na terceira federación. Ó CD Barco tócaballe descansar esta semana e o derby entre o Atlético Arnoia e o Ourense CF foi suspendido por mor da COVID-19.

A vindeira xornada o CD Barco recibe o sábado ás 18:30 ó Alondras, o Ourense CF recibe ó Silva e o Atlético Arnoia viaxa a Abegondo para medirse ó Fabril Deportivo

Preferente Galicia

UD Ourense 2-0 CD Velle

Sexto triunfo da tempada dunha UD Ourense que segue lanzada e cada vez máis líderes na táboa. Desta vez superaron a un combativo CD Velle, que plantou cara no Couto, nunha tarde marcada polo frío e a choiva. Gabi Sanin adiantou ós vermellos tras aproveitar unha saída do meta Viana nun despexe e marcar cunha vaselina dende 35 metros. Xa na segunda metade, Xinzo facía o segundo aproveitando unha asistencia de Raúl Melo e o encontro quedaba sentenciado.

Verín 2-1 Polígono

Vitoria do Verín, nun encontro moi desputado ante un Polígono que plantou cara e que a piques estuvo de rascar algún puntiño do Arjiz. Un doblete de Xoel Crespo permitiu os verinenses sumar un valioso triunfo que os sitúa na segunda praza do grupo. O Polígono competiu e tentouno e gracias a un gol de Janfry recortou distancias e a piques estuvo de dar algún susto máis.

O Verín é segundo con 20 puntos e o Polígono pecha a táboa clasificatoria con só un punto.

O que non se pudo xogar foi o derby que enfrentaba ó Nogueira e o Barbadás. O partido foi adiado pola COVID-19

Fútbol Femenino

EFF Rosalía 3-0 Peñasco

Triunfo de prestixio dun Rosalía que se sitúa líder e superou con claridade a un rival directo na loita polo ascenso. Os tantos de Ana SegUin, Laura Añçon e Noui déronlle o triunfo as pontinas.