Victorias do Ourense CF, do Ourense e do COB entre o máis destacado da fin de semana deportiva

Fin de semana deportiva na provincia de Ourense
Resultados dos equipos ourensáns de fútbol
Primeira Federación
- Arenteiro 0 - Ourense CF 2 Nacho Castillo e David Muñoz
Segunda Federación
- Ourense 1 - Bergantiños 0 (8º a 2 pts play off + 8 play off permanencia)
Terceira Federación
- Barbadás 1 - Juventud de Cambados 1
- Noia 1 - Barco 1
Preferente Galicia Grupo 2
- Lemos 1 - Antela 0
- Atlético Arnoia 2 - Beluso 0
- Porriño 4 - Cented Academy 3
- Villalonga 3 - Sporting Celanova 1
Liga Nacional Xuvenil
- Ourense 2 - Val Miñor B 1
- Ourense CF 2 - Alondras 0
- Boiro 1 - Pabellón 1
Femenino 1 división galega
- Villalonga B 4 - Arenteiro 1
- Rosalía 4 - Orzán B 1
Resultados dos equipos ourensáns - Polideportivo
Primeira FEB de baloncesto
- Tizona 77 - Club Ourense Baloncesto 99
Terceira FEB de baloncesto
- Solgaleo Bosco Salesianos 65 - Chantada 66
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Estrela Cortegada 5 - Marín 2
- Turia 5 - Ourense Ontime B 1
Balonmán - 1 ª división masculina
- Lanzarote 37 - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 26
Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A
- Aceites Abril Voleibol Ourense 3 - Astillero 0