La Brújula de Radioestadio Ourense 24/11/2025

Victorias do Ourense CF, do Ourense e do COB entre o máis destacado da fin de semana deportiva

Ourense e Ourense CF seguen de doce, victoria de Club Ourense Baloncesto co Tizona en Burgos, dous empates na terceira entre o máis relevante da fin de semana

Onda Cero Ourense

Ourense |

Fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Resultados dos equipos ourensáns de fútbol

Primeira Federación

  • Arenteiro 0 - Ourense CF 2 Nacho Castillo e David Muñoz

Segunda Federación

  • Ourense 1 - Bergantiños 0 (8º a 2 pts play off + 8 play off permanencia)

Terceira Federación

  • Barbadás 1 - Juventud de Cambados 1
  • Noia 1 - Barco 1

Preferente Galicia Grupo 2

  • Lemos 1 - Antela 0
  • Atlético Arnoia 2 - Beluso 0
  • Porriño 4 - Cented Academy 3
  • Villalonga 3 - Sporting Celanova 1

Liga Nacional Xuvenil

  • Ourense 2 - Val Miñor B 1
  • Ourense CF 2 - Alondras 0
  • Boiro 1 - Pabellón 1

Femenino 1 división galega

  • Villalonga B 4 - Arenteiro 1
  • Rosalía 4 - Orzán B 1

Resultados dos equipos ourensáns - Polideportivo

Primeira FEB de baloncesto

  • Tizona 77 - Club Ourense Baloncesto 99

Terceira FEB de baloncesto

  • Solgaleo Bosco Salesianos 65 - Chantada 66

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Estrela Cortegada 5 - Marín 2
  • Turia 5 - Ourense Ontime B 1

Balonmán - 1 ª división masculina

  • Lanzarote 37 - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 26

Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A

  • Aceites Abril Voleibol Ourense 3 - Astillero 0

