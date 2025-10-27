Victoria do Ourense, derrota de Club Ourense Baloncesto e empate de Arenteiro e Ourense CF

Fin de semana deportiva
Resultados dos equipos ourensáns de fútbol
Primeira Federación
- Cacereño 0 - Ourense CF 0
- Arenteiro 0 - Pontevedra 0
Segunda Federación
- Coruxo 0 - Ourense 1
Terceira Federación
- Barbadás 0 - Estradense 4
- Lugo B 1 - Barco 1
Preferente Galicia - Grupo 2
- Atlético Arnoia 1 – Umia 0
- Tyde 1 - Sporting Celanova 1
- Choco 4 - Antela 0
- Cented 0 - Atios 2
Liga Nacional Xuvenil
- Alondras 2 - Pabellón 2
- Ourense 4 – Conxo Santiago 3
- Ourense CF 0 – Celta B 6
Primeira división galega femenina
- Arenteiro 2 - Sárdoma 2
- Rosalía 6 – Sporting Cambre 2
Resultados dos equipos ourensáns - Polideportivo
Primera FEB de baloncesto
- Cantabria 87 - Club Ourense Baloncesto 66
Tercera FEB de baloncesto
- Obradoiro Ames 71 - Solgaleo Bosco 60
Fútbol Sala - 1ª división femenina
- Melilla Torreblanca 6 - Ourense Ontime 0
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Ourense Ontime B 0 – Ence Marín 3
- Estrela Cortegada 6 – San Pablo Eivis 1
Balonmán - 1ª división masculina
- Balonmán Lalín - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal
Voleibol - Superliga Feminina 2 Grupo A
- Aceites Abril Voleyball Ourense 0 – Santa Cruz Cuesta Piedra Tenerife 3