La Brújula de Radioestadio Ourense 27/10/2025

Victoria do Ourense, derrota de Club Ourense Baloncesto e empate de Arenteiro e Ourense CF

Gran victoria do Ourense en Coruxo (acompañado de máis de 300 ourensanistas), derrota de Club Ourense Baloncesto en Cantabria e empates de Arenteiro (co Pontevedra) e do Ourense CF (co Cacereño)

Onda Cero Ourense

Ourense |

Fin de semana deportiva

Resultados dos equipos ourensáns de fútbol

Primeira Federación

  • Cacereño 0 - Ourense CF 0
  • Arenteiro 0 - Pontevedra 0

Segunda Federación

  • Coruxo 0 - Ourense 1

Terceira Federación

  • Barbadás 0 - Estradense 4
  • Lugo B 1 - Barco 1

Preferente Galicia - Grupo 2

  • Atlético Arnoia 1 – Umia 0
  • Tyde 1 - Sporting Celanova 1
  • Choco 4 - Antela 0
  • Cented 0 - Atios 2

Liga Nacional Xuvenil

  • Alondras 2 - Pabellón 2
  • Ourense 4 – Conxo Santiago 3
  • Ourense CF 0 – Celta B 6

Primeira división galega femenina

  • Arenteiro 2 - Sárdoma 2
  • Rosalía 6 – Sporting Cambre 2

Resultados dos equipos ourensáns - Polideportivo

Primera FEB de baloncesto

  • Cantabria 87 - Club Ourense Baloncesto 66

Tercera FEB de baloncesto

  • Obradoiro Ames 71 - Solgaleo Bosco 60

Fútbol Sala - 1ª división femenina

  • Melilla Torreblanca 6 - Ourense Ontime 0

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Ourense Ontime B 0 – Ence Marín 3
  • Estrela Cortegada 6 – San Pablo Eivis 1

Balonmán - 1ª división masculina

  • Balonmán Lalín - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal

Voleibol - Superliga Feminina 2 Grupo A

  • Aceites Abril Voleyball Ourense 0 – Santa Cruz Cuesta Piedra Tenerife 3
