La Brújula de Radioestadio Ourense 13/10/2025

Victoria de Club Ourense Baloncesto, empates de Arenteiro, Ourense CF e Ourense

Club Ourense Baloncesto deu a principal alegría ós representantes ourensáns o gañar na súa visita a Zamora

Onda Cero Ourense

Ourense |

Fin de semana deportiva

Resultados dos equipos ourensáns de fútbol

Primera federación

  • Celta Fortuna 0 - Ourense CF 0
  • Arenteiro 0 - Guadalajara 0

Segunda federación

  • Rayo Cantabria 1 - Ourense 1

Tercera federación

  • Barbadás 0 – Atlético Coruña Montañeros 0
  • Silva 1 - Barco 0

Preferente Galicia grupo 2

  • Cented 2 - Beluso 2
  • Sporting Celanova 0 - Atios 1
  • Tyde 2 - Antela 2
  • Atlético Arnoia 2 – Moaña 2

Liga Nacional Xuvenil

  • Val Miñor B 1 - Pabellón 2
  • Ourense 5 - Lérez 1
  • Ourense CF 1 - Arteixo 3

Fútbol femenino - Primeira división Galega Arzúa Ulloa DOP

  • Arenteiro 2 – Orzán B 1
  • Sporting Burgo 0 - Rosalía 1

Resultados dos equipos ourensáns (Polideportivo)

1 FEB de Baloncesto

  • Zamora 84 - Club Ourense Baloncesto 94

3 FEB de Baloncesto

  • Calvo Basket Xiria 73 - Solgaleo Bosco Salesianos 56

Fútbol Sala. 1 división femenina

  • Ourense Ontime 3 - Les Corts 2

Fútbol Sala. 2 división femenina

  • Ourense Ontime B 2 – San Pablo 8
  • Estrela Cortegada 6 - Vilalba 0

Balonmano. 1ª división masculina

  • Balonmano Reconquista de Vigo 35 - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 31

Voleibol. Superliga Femenina 2 Grupo A

  • Aceites Abril Voleibol Ourense 0 - Madrid Chamberí 3
