Victoria de Club Ourense Baloncesto, empates de Arenteiro, Ourense CF e Ourense

Fin de semana deportiva
Resultados dos equipos ourensáns de fútbol
Primera federación
- Celta Fortuna 0 - Ourense CF 0
- Arenteiro 0 - Guadalajara 0
Segunda federación
- Rayo Cantabria 1 - Ourense 1
Tercera federación
- Barbadás 0 – Atlético Coruña Montañeros 0
- Silva 1 - Barco 0
Preferente Galicia grupo 2
- Cented 2 - Beluso 2
- Sporting Celanova 0 - Atios 1
- Tyde 2 - Antela 2
- Atlético Arnoia 2 – Moaña 2
Liga Nacional Xuvenil
- Val Miñor B 1 - Pabellón 2
- Ourense 5 - Lérez 1
- Ourense CF 1 - Arteixo 3
Fútbol femenino - Primeira división Galega Arzúa Ulloa DOP
- Arenteiro 2 – Orzán B 1
- Sporting Burgo 0 - Rosalía 1
Resultados dos equipos ourensáns (Polideportivo)
1 FEB de Baloncesto
- Zamora 84 - Club Ourense Baloncesto 94
3 FEB de Baloncesto
- Calvo Basket Xiria 73 - Solgaleo Bosco Salesianos 56
Fútbol Sala. 1 división femenina
- Ourense Ontime 3 - Les Corts 2
Fútbol Sala. 2 división femenina
- Ourense Ontime B 2 – San Pablo 8
- Estrela Cortegada 6 - Vilalba 0
Balonmano. 1ª división masculina
- Balonmano Reconquista de Vigo 35 - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 31
Voleibol. Superliga Femenina 2 Grupo A
- Aceites Abril Voleibol Ourense 0 - Madrid Chamberí 3