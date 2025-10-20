Tres conjuntos de los Clubes Pavillón Ourense y escuela Pavillón clasificados para Castellón

Hay tres equipos que estarán en Castellón (infantil élite, alevín y juvenil base). Tanto estos tres equipos como los dos equipos élite sénior (M y P) tienen un amplio margen de mejora para lo que resta de la temporada 2025.

El equipo infantil (Claudia, Carla, Lara, Bianca y Olga), con algunos errores, quedó segundo en la clasificación.

La categoría sénior fue la que presentó la clasificación más complicada. Seis equipos sénior de élite de Galicia buscaban una de las dos primeras plazas que dan lugar a esta clasificación. El equipo sénior P (Martina, Sheila, Xisela, Daniela, Maya y Gretel) disfrutó e hizo disfrutar a sus compañeros de su entrenamiento, mostrando signos de mejora y colocándose en tercera posición. El equipo sénior M (Candela, Noa, Laura, Claudia y Mariña), por otro lado, no tuvo un buen día y varios errores las arrastraron a la quinta posición.

Por lo tanto, el equipo infantil logró su plaza para esta III Fase de la Copa de España (Castellón, 23 de noviembre).

A estos tres equipos aún les queda la parte más fuerte de la temporada. Tendrán que defender sus ejercicios en el Eusalgym (2 de noviembre en Bilbao), el Campeonato Gallego de selecciones élite (9 de noviembre en Vigo) y, si se clasifican, el Campeonato Nacional de Selecciones (Madrid del 3 al 6 de diciembre).