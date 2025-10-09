El Trail Ribeira Sacra calienta motores

Con un recorrido circular y base en la localidad de Luintra, propondrá a los 471 participantes 48 kilómetros y más de 3.450 metros de desnivel positivo, por sendas que atraviesan puntos emblemáticos como el Castro de Moura, los miradores da Lampa y Pé do Home, el Monasterio de Santo Estevo y otros rincones de extraordinaria belleza.

Corredores de diversidad de países (España, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Alemania, Francia, Austria, Portugal, Ucrania, Estados Unidos) y de 39 provincias españolas, se citarán a las 8 de la mañana para tomar la salida de TRS.

En el plano competitivo destacar la presencia por tercer año consecutivo de la canaria Yasmina Castro que viene a la prueba a repetir el triunfo de los dos últimos años. No se lo pondrán fácil, ante la baja de Lupe Rubio, otras corredoras como Fátima Sanmartín o Carolina Niño que intentarán asaltar el primer puesto femenino.