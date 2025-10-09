El Trail Ribeira Sacra calienta motores

Trail Running

Este domigo 12 de Octubre la localidad ourensana de Luintra (Nogueira de Ramuín) celebra la novena edición de Trail Ribeira Sacra.

Óscar Gómez

Ourense |

Con un recorrido circular y base en la localidad de Luintra, propondrá a los 471 participantes 48 kilómetros y más de 3.450 metros de desnivel positivo, por sendas que atraviesan puntos emblemáticos como el Castro de Moura, los miradores da Lampa y Pé do Home, el Monasterio de Santo Estevo y otros rincones de extraordinaria belleza.

Corredores de diversidad de países (España, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Alemania, Francia, Austria, Portugal, Ucrania, Estados Unidos) y de 39 provincias españolas, se citarán a las 8 de la mañana para tomar la salida de TRS.

En el plano competitivo destacar la presencia por tercer año consecutivo de la canaria Yasmina Castro que viene a la prueba a repetir el triunfo de los dos últimos años. No se lo pondrán fácil, ante la baja de Lupe Rubio, otras corredoras como Fátima Sanmartín o Carolina Niño que intentarán asaltar el primer puesto femenino.

