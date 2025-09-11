Presentación da tempada para CD La Purísima

Presentación tempada 2025-2026 de CD La Purísima

Na tarde do mércores 10 de setembro, diversos integrantes do CD La Purísima presentaron nas instalacións de Centro Comercial Pontevella a tempada 2025-26 que xa comenzou en algunhas disciplinas.

Na presentación participaron, o presidente (David Valcarcel), o coordinador (Anxo Valcarcel) así como responsables das modalidades de atletismo, montaña, fútbol e deporte adaptado.

CD La Purísima conta con máis de 700 deportistas, sendo a primeira entidade deportiva de atletismo na provincia de Ourense. Ademáis conta con fútbol (14 equipos diferentes) e as modalidades de montaña e deporte adaptado.

Ademáis este ano o primeiro equipo do club na modalidade de fútbol compite na Primeira Futgal (máxima categoría provincial) e comenzou a tempada con victoria por 1-0 frente o Monterrei no campo de Os Carrís de A Valenzá.