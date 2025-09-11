Deportes Ourense

Presentación da tempada para CD La Purísima

CD La Purísima presentou a súa actividade para a tempada en CC Ponte Vella

Onda Cero Ourense

Ourense |

Presentación da tempada para CD La Purísima
Presentación da tempada para CD La Purísima | CD La Purísima

Presentación tempada 2025-2026 de CD La Purísima

Na tarde do mércores 10 de setembro, diversos integrantes do CD La Purísima presentaron nas instalacións de Centro Comercial Pontevella a tempada 2025-26 que xa comenzou en algunhas disciplinas.

Na presentación participaron, o presidente (David Valcarcel), o coordinador (Anxo Valcarcel) así como responsables das modalidades de atletismo, montaña, fútbol e deporte adaptado.

CD La Purísima conta con máis de 700 deportistas, sendo a primeira entidade deportiva de atletismo na provincia de Ourense. Ademáis conta con fútbol (14 equipos diferentes) e as modalidades de montaña e deporte adaptado.

Ademáis este ano o primeiro equipo do club na modalidade de fútbol compite na Primeira Futgal (máxima categoría provincial) e comenzou a tempada con victoria por 1-0 frente o Monterrei no campo de Os Carrís de A Valenzá.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/DORPfeACMHj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||

Ver esta publicación en Instagram

]]

Una publicación compartida de CD.La Purísima SENIORS (@cd_lapurisima)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer