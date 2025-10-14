Mario Rivera, piloto ourensano de carcross

Mario Rivera es piloto un de Carcross con más de 10 años de experiencia y una trayectoria destacada en competiciones nacionales e internacionales. Becado por la Federación Gallega de Automovilismo en 2025, alcanzó un sexto puesto en el Campeonato Gallego de Montaña, demostrando talento, constancia y espíritu competitivo. Mario combina pasión, técnica y proyección, consolidándose como un referente emergente del automovilismo gallego con potencial para brillar a nivel internacional.

¿Qué es una subida de montaña?

Una subida de montaña es una disciplina donde los pilotos compiten contra el crono en un tramo cerrado al tráfico. Cada coche sale individualmente, y gana el que marque el mejor tiempo. Es un deporte de precisión, concentración y valentía. Se desarrolla en distintas fases: verificaciones técnicas, entrenamientos y mangas oficiales. Se mide el mejor tiempo por piloto. La clave está en la precisión y el control: un error puede costar segundos valiosos.

Entre las más conocidas de España están la Subida al Fito (Asturias), la Subida a Chantada (Galicia) y la Subida Estepona-Peñas Blancas (Málaga). Todas combinan técnica, historia y ambiente único.

Mario Rivera en plena competición | Mario Rivera

Experiencia de Mario Rivera

Inicialmente comenzó en el karting, donde se formó desde los 5 hasta los 17 años, momento en el que dio el salto al carcross.

En su etapa como kartista, compitió en la categoría 85 centimetros cúbicos desde 2014 hasta 2020 con un chasis TopKart, obteniendo grandes resultados a nivel nacional y en campeonatos portugueses.

En 2020 dio el salto a la categoría X30 Junior con un chasis Parolin, que se adaptó rápidamente a su estilo de conducción, lo que le permitió ganar todas las carreras que disputó. En su paso por X30 Senior en 2022, hubo un parón en su participación en carreras debido a los estudios, aunque continuó utilizándolo para entrenar hasta la actualidad.

En 2024 consiguió la Beca CGM (Campeonato Gallego de Montaña) otorgada por la FGA. Tras una buena temporada, logró el sexto puesto en la clasificación general entre 45 pilotos. Destacan dos cuartos puestos en la Subida a Taboada y en la Subida a Pontenova. Además, fue notablemente más rápido que el becado del año anterior.

Mario Rivera preparandose para competir | Mario Rivera

Carreras reseñables de Mario Rivera

Subida a Taboada

Primera prueba del campeonato, con apenas entrenamientos previos. Comenzó la competición ocupando la octava posición en la primera manga de entrenamientos, pero en la primera cronometrada logró ascender al cuarto puesto, rebajando en 8 segundos el tiempo inicial. El domingo, mejoró mi registro hasta 1:51, tiempo con el que conseguí la cuarta posición final, a solo 1,6 segundos del tercer clasificado y 2,5 segundos del segundo.

Subida a Pontenova

Cuarta carrera del campeonato. Inició la prueba con buenas sensaciones, finalizando cuartos en la manga de entrenamientos. Desde la primera cronometrada, disputó la cuarta posición con Adrián Picaño que le aventajó en la primera cronometrada, Mario le superó en la segunda, por lo que la tercera cronometrada decidía la posición final. Finalmente, logró imponérsela con un tiempo de 2:30.

Momentos difíciles de Mario Rivera

Tanto la Subida a La Escusa como la Subida a Pontenova fueron carreras accidentadas.

La subida a La Escusa fue breve para Mario, ya que sufrió un accidente en la primera pasada. Fue un momento de gran frustración, pero también una valiosa lección: le puso los pies en el suelo y le enseñó que los errores tienen un alto precio.

En la Subida a Taboadela, choquó en la última pasada del sábado. Fue un golpe fuerte y, en general, la carrera resultó frustrante. A pesar de ello, gracias al excelente trabajo del equipo, pudo salir el domingo y las cosas mejoraron significativamente.

Mario Rivera cazado pola prensa | Mario Rivera

Entrevista a Mario Rivera en Onda Cero Ourense

Mario Rivera estuvo en Onda Cero Ourense para que, además de su parte deportiva, dar a conocer un poco más su faceta más personal.