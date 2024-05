Ignacio Fernández e Manuel Rosendo campións de España

Este pasado fin de semana celebrouse en Cartagena o campeonato de España aboluto e de parabadmintón, a dita localidade se deplazaron: Ana Nóvoa, Antonio Iglesias, Daniel García, Ignacio Fernández e Manuel G. Rosendo. Todos eles acompañados pola adestradora Sara Galicia.

Ignacio Fernández proclamase dobre campión de España nas modalidades de individual WH1-WH2 e dobres masculino WH1-WH2 xunto a Francisco Motero do CB Huelva.

Así mesmo Manuel G. Rosendo consegue traer tres medallas; o proclamase campión de España na modalidade de dobres masculino SU5-SL4 xunto a Pablo Serrano de Asturias, subcampión de España no dobres mixtos SL3-SU5 xunto a Cristina Sánchez de Lechina do CB Granada e medalla de bronce no individual masculino SU5-SH6.

Cabe destacar o cuarto posto de Daniel García no dobres masculino SU5-SL4 xunto a Juan Antonio Ramírez do Lucena e no individual SL3-SL4 e o quinto posto de Antonio Iglesias no individual masculino absoluto.