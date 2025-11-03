Boa xornada en xeral para o deporte ourensán nesta fin de semana

Fin de semana deportiva na provincia de Ourense
Resultados dos equipos ourensáns de fútbol
Primeira Federación
- Ourense CF 1 - Arenas de Guetxo 0
- Avilés 1 - Arenteiro 0
Segunda Federación
- Ourense 2 - Fabril 1
Terceira Federación
- Barco 1 - Alondras 1
- Compostela 1 - Barbadás 1
Preferente Galicia Grupo 2
- Antela 4 - Porriño 2
- Portonovo 0 - Atlético Arnoia 1
- Sporting Celanova 1 - Pontevedra B 0
- Cented Academy 1 - Tyde 2
Liga Nacional Xuvenil
- Celta B 5 - Ourense 1
- Choco 3 - Ourense CF 1
- Pabellón 2 - Deportivo B 5
Femenino 1 división galega
- Pastoriza 1 - Arenteiro 7
- Calo 0 - Rosalía 6
Resultados dos equipos ourensáns - Polideportivo
Primeira FEB de baloncesto
- Club Ourense Baloncesto 84 - Hestia Menorca 80
Terceira FEB de baloncesto
- Navia 76 - Solgaleo Bosco Salesianos 72
Fútbol Sala - 1ª división femenina
- Ourense Ontime 1 - Futsi Atlético Navalcarnero 2
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Ourense Ontime B 0 - Meigas 5
- Bembrive 1 - Estrela Cortegada 7
Balonmán - 1 ª división masculina
- Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 35 - Ingenio 40
Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A
- Arona 3 - Aceites Abril Voleibol Ourense 1