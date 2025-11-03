La Brújula de Radioestadio Ourense 03/11/2025

Boa xornada en xeral para o deporte ourensán nesta fin de semana

Victorias para Ourense, Ourense CF e Club Ourense Baloncesto e derrota do Arenteiro entre o máis destacado da fin de semana

Onda Cero Ourense

Ourense |

Fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Resultados dos equipos ourensáns de fútbol

Primeira Federación

  • Ourense CF 1 - Arenas de Guetxo 0
  • Avilés 1 - Arenteiro 0

Segunda Federación

  • Ourense 2 - Fabril 1

Terceira Federación

  • Barco 1 - Alondras 1
  • Compostela 1 - Barbadás 1

Preferente Galicia Grupo 2

  • Antela 4 - Porriño 2
  • Portonovo 0 - Atlético Arnoia 1
  • Sporting Celanova 1 - Pontevedra B 0
  • Cented Academy 1 - Tyde 2

Liga Nacional Xuvenil

  • Celta B 5 - Ourense 1
  • Choco 3 - Ourense CF 1
  • Pabellón 2 - Deportivo B 5

Femenino 1 división galega

  • Pastoriza 1 - Arenteiro 7
  • Calo 0 - Rosalía 6

Resultados dos equipos ourensáns - Polideportivo

Primeira FEB de baloncesto

  • Club Ourense Baloncesto 84 - Hestia Menorca 80

Terceira FEB de baloncesto

  • Navia 76 - Solgaleo Bosco Salesianos 72

Fútbol Sala - 1ª división femenina

  • Ourense Ontime 1 - Futsi Atlético Navalcarnero 2

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Ourense Ontime B 0 - Meigas 5
  • Bembrive 1 - Estrela Cortegada 7

Balonmán - 1 ª división masculina

  • Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 35 - Ingenio 40

Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A

  • Arona 3 - Aceites Abril Voleibol Ourense 1
