Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Analizamos a modo de axenda as principais citas deportivas dos equipos da provincia de Ourense

Axenda deportiva da provincia de Ourense

Principais citas futbolísticas da provincia de Ourense

Primeira Federación

  • Ourense CF - Unionistas: sábado 16:15 horas
  • Tenerife - Arenteiro: sábado 18:30 horas

Segunda Federación

  • Lealtad - Ourense: sábado 15:45 horas

Preferente Galicia Grupo 2

  • Sporting Celanova - Atlético Arnoia: domingo 16:15 horas
  • Antela - Valladares: domingo 16:30 horas
  • Cented Academy - Villalonga: domingo 17:00 horas

Liga Nacional Xuvenil

  • Alondras - Ourense: sábado 16:00 horas
  • Bertamiráns - Ourense CF: domingo 16:00 horas
  • Pabellón - Arteixo: domingo 12:00 horas

Principais citas - polideportivo - da provincia de Ourense

Tercera FEB de Baloncesto

  • Universidad de Oviedo - Solgaleo Bosco Salesianos: sábado 19:00 horas

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Estrela Cortegada - Rodiles: sábado 18:00 horas
  • Ourense Ontime B - Atlético Mercadal: sábado 11:30 horas

Balonmán - 1 ª división masculina

  • Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal - Bueu: sábado 18:00 horas

Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A

  • Aceites Abril Voleibol Ourense - Zalaeta: sábado 19:30 horas
