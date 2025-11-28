Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Axenda deportiva da provincia de Ourense
Principais citas futbolísticas da provincia de Ourense
Primeira Federación
- Ourense CF - Unionistas: sábado 16:15 horas
- Tenerife - Arenteiro: sábado 18:30 horas
Segunda Federación
- Lealtad - Ourense: sábado 15:45 horas
Preferente Galicia Grupo 2
- Sporting Celanova - Atlético Arnoia: domingo 16:15 horas
- Antela - Valladares: domingo 16:30 horas
- Cented Academy - Villalonga: domingo 17:00 horas
Liga Nacional Xuvenil
- Alondras - Ourense: sábado 16:00 horas
- Bertamiráns - Ourense CF: domingo 16:00 horas
- Pabellón - Arteixo: domingo 12:00 horas
Principais citas - polideportivo - da provincia de Ourense
Tercera FEB de Baloncesto
- Universidad de Oviedo - Solgaleo Bosco Salesianos: sábado 19:00 horas
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Estrela Cortegada - Rodiles: sábado 18:00 horas
- Ourense Ontime B - Atlético Mercadal: sábado 11:30 horas
Balonmán - 1 ª división masculina
- Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal - Bueu: sábado 18:00 horas
Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A
- Aceites Abril Voleibol Ourense - Zalaeta: sábado 19:30 horas