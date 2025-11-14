La Brújula de Radioestadio Ourense 14/11/2025

Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Chega unha nova fin de semana con citas importantes para os equipos da provincia de Ourense

Axenda fin de semana deportiva en Ourense

Axenda futbolística da provincia de Ourense

Primeira Federación

  • Ourense CF - Guadalajara: domingo 16:00 horas
  • Bilbao Athletic - Arenteiro: domingo 18:30 horas

Segunda Federación

  • Oviedo Vetusta - Ourense: sábado 16:00 horas

Terceira Federación

  • Boiro - Barbadás: domingo 16:45 horas
  • Barco - Racing Vilalbés: domingo 17:00 horas

Preferente Galicia Grupo 2

  • Antela - Atlético Arnoia: domingo 16:30 horas
  • Cented -Choco: domingo 17:00 horas
  • Sporting Celanova - Porriño Industrial: domingo 17:30 horas

Liga Nacional Xuvenil

  • Victoria CF - Ourense: sábado 12:00 horas
  • Val Miñor B - Ourense CF: domingo 12:30 horas
  • Pabellón - Lérez: domingo 12:00 horas

Femenino 1 división galega

  • Arenteiro - Antas: domingo 12:15 horas
  • Lostrego B - Rosalía: domingo 18:00 horas

Axenda Polideportiva da Provincia de Ourense

Primeira FEB de baloncesto

  • Palma - Club Ourense Baloncesto: domingo 18:00 horas

Terceira FEB de baloncesto

  • Perfumería Avenida - Solgaleo Bosco Salesianos: sábado 19:00 horas

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Meigas - Estrela Cortegada: sábado 18:00 horas
  • Ourense Ontime B - Rodiles: sábado 19:30 horas

Balonmán - 1 ª división masculina

  • Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal - Porriño: sábado 18:00 horas

Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A

  • Torrejón - Aceites Abril Voleibol Ourense: sábado 19:30 horas
