Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Axenda fin de semana deportiva en Ourense
Axenda futbolística da provincia de Ourense
Primeira Federación
- Ourense CF - Guadalajara: domingo 16:00 horas
- Bilbao Athletic - Arenteiro: domingo 18:30 horas
Segunda Federación
- Oviedo Vetusta - Ourense: sábado 16:00 horas
Terceira Federación
- Boiro - Barbadás: domingo 16:45 horas
- Barco - Racing Vilalbés: domingo 17:00 horas
Preferente Galicia Grupo 2
- Antela - Atlético Arnoia: domingo 16:30 horas
- Cented -Choco: domingo 17:00 horas
- Sporting Celanova - Porriño Industrial: domingo 17:30 horas
Liga Nacional Xuvenil
- Victoria CF - Ourense: sábado 12:00 horas
- Val Miñor B - Ourense CF: domingo 12:30 horas
- Pabellón - Lérez: domingo 12:00 horas
Femenino 1 división galega
- Arenteiro - Antas: domingo 12:15 horas
- Lostrego B - Rosalía: domingo 18:00 horas
Axenda Polideportiva da Provincia de Ourense
Primeira FEB de baloncesto
- Palma - Club Ourense Baloncesto: domingo 18:00 horas
Terceira FEB de baloncesto
- Perfumería Avenida - Solgaleo Bosco Salesianos: sábado 19:00 horas
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Meigas - Estrela Cortegada: sábado 18:00 horas
- Ourense Ontime B - Rodiles: sábado 19:30 horas
Balonmán - 1 ª división masculina
- Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal - Porriño: sábado 18:00 horas
Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A
- Torrejón - Aceites Abril Voleibol Ourense: sábado 19:30 horas