Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Axenda fin de semana deportiva en Ourense
Axenda futbolística da provincia de Ourense
Primeira Federación
- Cacereño - Ourense CF: sábado 16:15 horas
- Arenteiro - Pontevedra: domingo 12:00 horas
Segunda Federación
- Coruxo - Ourense: sábado 16:30 horas
Terceira Federación
- Barbadás - Estradense: domingo 12:00 horas
- Lugo B - Barco: domingo 12:00 horas
Preferente Galicia - Grupo 2
- Atlético Arnoia – Umia: sábado 17:30 horas
- Tyde - Sporting Celanova: domingo 12:00 horas
- Choco - Antela: domingo 12:00 horas
- Cented - Atios: domingo 18:30 horas
Liga Nacional Xuvenil
- Alondras - Pabellón: domingo 12:00 horas
- Ourense – Conxo Santiago: sábado 12:15 horas
- Ourense CF – Celta B: sábado 12:30 horas
Primeira división galega femenina
- Arenteiro - Sárdoma: domingo 16:00 horas
- Rosalía – Sporting Cambre: domingo 12:30 horas
Axenda Polideportiva da Provincia de Ourense
Primera FEB de baloncesto
- Cantabria - Club Ourense Baloncesto: sábado 19:00 horas
Tercera FEB de baloncesto
- Obradoiro Ames - Solgaleo Bosco: domingo 17:00 horas
Fútbol Sala - 1ª división femenina
- Melilla Torreblanca - Ourense Ontime: sábado 17:00 horas
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Ourense Ontime B – Ence Marín: sábado 19:30 horas
- Estrela Cortegada – San Pablo Eivis: sábado 20:00 horas
Balonmán - 1ª división masculina
- Balonmán Lalín - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal: sábado 19:00 horas
Voleibol - Superliga Feminina 2 Grupo A
- Aceites Abril Voleyball Ourense – Santa Cruz Cuesta Piedra Tenerife: sábado 19:30 horas