Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

O Arenteiro recibe ó Pontevedra, o Ourense viaxa ó Vao, o COB a Cantabria e o Ourense CF a Caceres

Axenda futbolística da provincia de Ourense

Primeira Federación

  • Cacereño - Ourense CF: sábado 16:15 horas
  • Arenteiro - Pontevedra: domingo 12:00 horas

Segunda Federación

  • Coruxo - Ourense: sábado 16:30 horas

Terceira Federación

  • Barbadás - Estradense: domingo 12:00 horas
  • Lugo B - Barco: domingo 12:00 horas

Preferente Galicia - Grupo 2

  • Atlético Arnoia – Umia: sábado 17:30 horas
  • Tyde - Sporting Celanova: domingo 12:00 horas
  • Choco - Antela: domingo 12:00 horas
  • Cented - Atios: domingo 18:30 horas

Liga Nacional Xuvenil

  • Alondras - Pabellón: domingo 12:00 horas
  • Ourense – Conxo Santiago: sábado 12:15 horas
  • Ourense CF – Celta B: sábado 12:30 horas

Primeira división galega femenina

  • Arenteiro - Sárdoma: domingo 16:00 horas
  • Rosalía – Sporting Cambre: domingo 12:30 horas

Axenda Polideportiva da Provincia de Ourense

Primera FEB de baloncesto

  • Cantabria - Club Ourense Baloncesto: sábado 19:00 horas

Tercera FEB de baloncesto

  • Obradoiro Ames - Solgaleo Bosco: domingo 17:00 horas

Fútbol Sala - 1ª división femenina

  • Melilla Torreblanca - Ourense Ontime: sábado 17:00 horas

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Ourense Ontime B – Ence Marín: sábado 19:30 horas
  • Estrela Cortegada – San Pablo Eivis: sábado 20:00 horas

Balonmán - 1ª división masculina

  • Balonmán Lalín - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal: sábado 19:00 horas

Voleibol - Superliga Feminina 2 Grupo A

  • Aceites Abril Voleyball Ourense – Santa Cruz Cuesta Piedra Tenerife: sábado 19:30 horas
