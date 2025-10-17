Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Axenda fin de semana deportiva en Ourense
Axenda futbolística da provincia de Ourense
Primeira Federación
- Mérida - Arenteiro: sábado 16:00 horas
- Ourense CF - Castilla: domingo 12:00 horas
Segunda Federación
- Ourense - Langreo: sábado 18:00 horas
Terceira Federación
- Somozas - Barbadás: domingo 17:30 horas
- Barco – Gran Peña: domingo 17:00 horas
Preferente Galicia Sur
- Sporting Celanova - Cented: sábado 17:00 horas
- Antela – Pontevedra B: domingo 17:10 horas
- Cultural Areas - Atlético Arnoia: domingo 17:30 horas
Liga Nacional Xuvenil
- Pabellón – Lugo B: sábado 16:00 horas
- Arteixo - Ourense: sábado 12:15 horas
- Conxo Santiago - Ourense CF: sábado 16:00 horas
Femenino 1 división galega
- Atlético San Pedro - Arenteiro: domingo 16:00 horas
- Xallas - Rosalía: domingo 16:30 horas
Axenda Polideportiva da Provincia de Ourense
1 FEB de baloncesto
- Descansa Club Ourense Baloncesto
3 FEB de baloncesto
- Solgaleo Bosco Salesianos – Caja Rural Reino de León: domingo 19:00 horas
Fútbol Sala - 1 división femenina
- Ourense Ontime– Torcal: sábado 17:00 horas
Fútbol Sala - 2 división femenina
- Bembibre - Ourense Ontime B: sábado 18:00 horas
- Mioño - Estrela Cortegada: sábado 18:00 horas
Balonmán - 1ª división masculina
- Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal – Balonmán Cañiza: sábado 20:00 horas
Voleibol - Superliga Feminina 2 Grupo A
- Leganés - Aceites Abril Voleyball Ourense: sábado 19:30 horas
