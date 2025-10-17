La Brújula de Radioestadio Ourense 17/10/2025

Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

O Ourense recibe ó Langreo, o Ourense CF ó Castilla, o Arenteiro viaxa a Mérida e Club Ourense Baloncesto descansa esta fin de semana

Onda Cero Ourense

Ourense |

Axenda fin de semana deportiva en Ourense

Axenda futbolística da provincia de Ourense

Primeira Federación

  • Mérida - Arenteiro: sábado 16:00 horas
  • Ourense CF - Castilla: domingo 12:00 horas

Segunda Federación

  • Ourense - Langreo: sábado 18:00 horas

Terceira Federación

  • Somozas - Barbadás: domingo 17:30 horas
  • Barco – Gran Peña: domingo 17:00 horas

Preferente Galicia Sur

  • Sporting Celanova - Cented: sábado 17:00 horas
  • Antela – Pontevedra B: domingo 17:10 horas
  • Cultural Areas - Atlético Arnoia: domingo 17:30 horas

Liga Nacional Xuvenil

  • Pabellón – Lugo B: sábado 16:00 horas
  • Arteixo - Ourense: sábado 12:15 horas
  • Conxo Santiago - Ourense CF: sábado 16:00 horas

Femenino 1 división galega

  • Atlético San Pedro - Arenteiro: domingo 16:00 horas
  • Xallas - Rosalía: domingo 16:30 horas

Axenda Polideportiva da Provincia de Ourense

1 FEB de baloncesto

  • Descansa Club Ourense Baloncesto

3 FEB de baloncesto

  • Solgaleo Bosco Salesianos – Caja Rural Reino de León: domingo 19:00 horas

Fútbol Sala - 1 división femenina

  • Ourense Ontime– Torcal: sábado 17:00 horas

Fútbol Sala - 2 división femenina

  • Bembibre - Ourense Ontime B: sábado 18:00 horas
  • Mioño - Estrela Cortegada: sábado 18:00 horas

Balonmán - 1ª división masculina

  • Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal – Balonmán Cañiza: sábado 20:00 horas

Voleibol - Superliga Feminina 2 Grupo A

  • Leganés - Aceites Abril Voleyball Ourense: sábado 19:30 horas
Entrevista a Mario Rivera, piloto ourensán de Carcross

