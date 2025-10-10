La Brújula de Radioestadio Ourense 10/10/2025

Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Analizamos a modo de axenda o máis significativo do deporte ourensano neste fin de semana

Onda Cero Ourense

Ourense |

Calendario de competición equipos ourensáns

Horarios dos equipos ourensáns de fútbol

Primera federación

  • Celta Fortuna - Ourense CF: sábado 16:00 horas
  • Arenteiro - Guadalajara: domingo 16:00 horas

Segunda federación

  • Rayo Cantabria - Ourense: sábado 16:30 horas

Tercera federación

  • Barbadás – Atlético Coruña Montañeros: domingo 17:00 horas
  • Silva - Barco: sábado 16:00 horas

Preferente Galicia grupo 2

  • Cented - Beluso: domingo 16:30 horas
  • Sporting Celanova - Atios: domingo 17:00
  • Tyde - Antela: domingo 17:30 horas
  • Atlético Arnoia – Moaña: domingo 17:30 horas

Liga Nacional Xuvenil

  • Val Miñor B - Pabellón: domingo 12:15 horas
  • Ourense - Lérez: sábado 12:30 horas
  • Ourense CF - Arteixo: sábado 12:00 horas

Fútbol femenino - Primeira división Galega Arzúa Ulloa DOP

  • Arenteiro – Orzán B: domingo 17:00
  • Sporting Burgo - Rosalía: domingo 17:00

Horarios dos equipos ourensáns (Polideportivo)

1 FEB de Baloncesto

  • Zamora - Club Ourense Baloncesto: sábado 17:30 horas

3 FEB de Baloncesto

  • Calvo Basket Xiria - Solgaleo Bosco Salesianos: domingo 19:00 horas

Fútbol Sala. 1 división femenina

  • Ourense Ontime - Les Corts: sábado 17:00 horas

Fútbol Sala. 2 división femenina

  • Ourense Ontime B – San Pablo: sábado 19:30 horas
  • Estrela Cortegada - Vilalba: sábado 18:00 horas

Balonmano. 1ª división masculina

  • Balonmano Reconquista de Vigo - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal: sábado 18:00 horas

Voleibol. Superliga Femenina 2 Grupo A

  • Aceites Abril Voleibol Ourense - Madrid Chamberí
