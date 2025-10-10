Axenda da fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Calendario de competición equipos ourensáns
Horarios dos equipos ourensáns de fútbol
Primera federación
- Celta Fortuna - Ourense CF: sábado 16:00 horas
- Arenteiro - Guadalajara: domingo 16:00 horas
Segunda federación
- Rayo Cantabria - Ourense: sábado 16:30 horas
Tercera federación
- Barbadás – Atlético Coruña Montañeros: domingo 17:00 horas
- Silva - Barco: sábado 16:00 horas
Preferente Galicia grupo 2
- Cented - Beluso: domingo 16:30 horas
- Sporting Celanova - Atios: domingo 17:00
- Tyde - Antela: domingo 17:30 horas
- Atlético Arnoia – Moaña: domingo 17:30 horas
Liga Nacional Xuvenil
- Val Miñor B - Pabellón: domingo 12:15 horas
- Ourense - Lérez: sábado 12:30 horas
- Ourense CF - Arteixo: sábado 12:00 horas
Fútbol femenino - Primeira división Galega Arzúa Ulloa DOP
- Arenteiro – Orzán B: domingo 17:00
- Sporting Burgo - Rosalía: domingo 17:00
Horarios dos equipos ourensáns (Polideportivo)
1 FEB de Baloncesto
- Zamora - Club Ourense Baloncesto: sábado 17:30 horas
3 FEB de Baloncesto
- Calvo Basket Xiria - Solgaleo Bosco Salesianos: domingo 19:00 horas
Fútbol Sala. 1 división femenina
- Ourense Ontime - Les Corts: sábado 17:00 horas
Fútbol Sala. 2 división femenina
- Ourense Ontime B – San Pablo: sábado 19:30 horas
- Estrela Cortegada - Vilalba: sábado 18:00 horas
Balonmano. 1ª división masculina
- Balonmano Reconquista de Vigo - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal: sábado 18:00 horas
Voleibol. Superliga Femenina 2 Grupo A
- Aceites Abril Voleibol Ourense - Madrid Chamberí