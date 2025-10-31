Axenda deportiva da fin de semana na provincia de Ourense

Axenda fin de semana deportiva en Ourense
Axenda futbolística da provincia de Ourense
Primeira Federación
- Ourense CF - Arenas de Guetxo: domingo 16:00 horas
- Real Avilés - CD Arenteiro: domingo 18:15 horas
Segunda Federación
- Ourense - Deportivo Fabril: sábado 16:30 horas
Terceira Federación
- Barco - Alondras: domingo 17:00 horas
- Compostela - Barbadás: domingo 18:00 horas
Preferente Galicia - Grupo 2
- Antela - Porriño: domingo 16:30 horas
- Portonovo - Atlético Arnoia: domingo 16:30 horas
- Sporting Celanova - Pontevedra B: domingo 16:30 horas
- Cented Academy - Tyde: domingo 17:00 horas
Liga Nacional Xuvenil
- Celta B - Ourense: venres 19:00 horas
- Choco - Ourense CF: sábado 17:00 horas
- Pabellón - Deportivo B: domingo 12:00 horas
Primeira división galega femenina
- Pastoriza - Arenteiro: domingo 17:00 horas
- Calo - EFF Rosalía: domingo 16:30 horas
Axenda Polideportiva da Provincia de Ourense
Primeira FEB de baloncesto
- Club Ourense Baloncesto - Hestia Menorca: sábado 19:00 horas
Terceira FEB de baloncesto
- Navia - Solgaleo Bosco Salesianos: sábado 19:00 horas
Fútbol Sala - 1ª división femenina
- Ourense Ontime - Futsi Navalcarnero: sábado 11:00 horas
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Ourense Ontime B - Meigas: sábado 17:00 horas
- Bembrive - Estrela Futsal Cortegada: sábado 18:00 horas
Balonmán - 1ª división masculina
- Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal - Ingenio: sábado 18:00 horas
Voleibol - Superliga Feminina 2 Grupo A
- Arona - Aceites Abril Voleyball Ourense: sábado 17:00 horas