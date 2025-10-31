La Brújula de Radioestadio Ourense 31/10/2025

Axenda deportiva da fin de semana na provincia de Ourense

Despois da copa do rei de fútbol continúa a liga en todas as disciplinas para os representantes ourensáns

Axenda fin de semana deportiva en Ourense

Axenda futbolística da provincia de Ourense

Primeira Federación

  • Ourense CF - Arenas de Guetxo: domingo 16:00 horas
  • Real Avilés - CD Arenteiro: domingo 18:15 horas

Segunda Federación

  • Ourense - Deportivo Fabril: sábado 16:30 horas

Terceira Federación

  • Barco - Alondras: domingo 17:00 horas
  • Compostela - Barbadás: domingo 18:00 horas

Preferente Galicia - Grupo 2

  • Antela - Porriño: domingo 16:30 horas
  • Portonovo - Atlético Arnoia: domingo 16:30 horas
  • Sporting Celanova - Pontevedra B: domingo 16:30 horas
  • Cented Academy - Tyde: domingo 17:00 horas

Liga Nacional Xuvenil

  • Celta B - Ourense: venres 19:00 horas
  • Choco - Ourense CF: sábado 17:00 horas
  • Pabellón - Deportivo B: domingo 12:00 horas

Primeira división galega femenina

  • Pastoriza - Arenteiro: domingo 17:00 horas
  • Calo - EFF Rosalía: domingo 16:30 horas

Axenda Polideportiva da Provincia de Ourense

Primeira FEB de baloncesto

  • Club Ourense Baloncesto - Hestia Menorca: sábado 19:00 horas

Terceira FEB de baloncesto

  • Navia - Solgaleo Bosco Salesianos: sábado 19:00 horas

Fútbol Sala - 1ª división femenina

  • Ourense Ontime - Futsi Navalcarnero: sábado 11:00 horas

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Ourense Ontime B - Meigas: sábado 17:00 horas
  • Bembrive - Estrela Futsal Cortegada: sábado 18:00 horas

Balonmán - 1ª división masculina

  • Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal - Ingenio: sábado 18:00 horas

Voleibol - Superliga Feminina 2 Grupo A

  • Arona - Aceites Abril Voleyball Ourense: sábado 17:00 horas
