La Brújula de Radioestadio Ourense 10/11/2025

Análise da xornada deportiva na fin de semana en Ourense

Victorias do Ourense CF (que gaña a copa Federación) e Club Ourense Baloncesto, empate do Ourense en Astorga con gol ó final de Gamarra, derrota do Arenteiro que cesa ó seu adestrador, Jesús Arribas

Onda Cero Ourense

Ourense |

Fin de semana deportiva na provincia de Ourense

Resultados dos equipos ourensáns de fútbol

Copa Federación

  • Ourense CF 3 - Orihuela 0

Primeira Federación

  • Arenteiro 0 - Racing Club Ferrol 2

Segunda Federación

  • Atlético Astorga 1 - Ourense 1

Terceira Federación

  • Barbadás 1 - Barco 2

Preferente Galicia Grupo 2

  • Pontevedra B 2 - Cented 1
  • Choco 2 - Sporting Celanova 1
  • Villalonga 3 - Antela 1
  • Atlético Arnoia 4 - Alertanavia 3

Liga Nacional Xuvenil

  • Ourense 0 - Choco 1
  • Ourense CF 1- Victoria CF 2
  • Bertamiráns 1 - Pabellón 1

Femenino 1 división galega

  • Arenteiro 1 - Xallas 1
  • Rosalía 6 - Carral 0

Resultados dos equipos ourensáns - Polideportivo

Primera FEB de baloncesto

  • Club Ourense Baloncesto 91 - Cartagena 65

Tercera FEB de baloncesto

  • Rosalía 86 - Solgaleo Bosco Salesianos 71

Fútbol Sala - 2ª división femenina

  • Estrela Cortegada 5 - Ourense Ontime B 0

Balonmán - 1 ª división masculina

  • Carballal 32 - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 31

Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A

  • Aceites Abril Voleibol Ourense 3 . Voleiplaya Madrid 1
