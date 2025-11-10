Análise da xornada deportiva na fin de semana en Ourense

Fin de semana deportiva na provincia de Ourense
Resultados dos equipos ourensáns de fútbol
Copa Federación
- Ourense CF 3 - Orihuela 0
Primeira Federación
- Arenteiro 0 - Racing Club Ferrol 2
Segunda Federación
- Atlético Astorga 1 - Ourense 1
Terceira Federación
- Barbadás 1 - Barco 2
Preferente Galicia Grupo 2
- Pontevedra B 2 - Cented 1
- Choco 2 - Sporting Celanova 1
- Villalonga 3 - Antela 1
- Atlético Arnoia 4 - Alertanavia 3
Liga Nacional Xuvenil
- Ourense 0 - Choco 1
- Ourense CF 1- Victoria CF 2
- Bertamiráns 1 - Pabellón 1
Femenino 1 división galega
- Arenteiro 1 - Xallas 1
- Rosalía 6 - Carral 0
Resultados dos equipos ourensáns - Polideportivo
Primera FEB de baloncesto
- Club Ourense Baloncesto 91 - Cartagena 65
Tercera FEB de baloncesto
- Rosalía 86 - Solgaleo Bosco Salesianos 71
Fútbol Sala - 2ª división femenina
- Estrela Cortegada 5 - Ourense Ontime B 0
Balonmán - 1 ª división masculina
- Carballal 32 - Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal 31
Voleibol - Superliga Femenina 2 Grupo A
- Aceites Abril Voleibol Ourense 3 . Voleiplaya Madrid 1