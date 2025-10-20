Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense cae en Madrid ante un Leganés muy sólido

El Aceites Abril Voleyourense no pudo puntuar en su visita a Leganés, donde el equipo local se impuso por 3-0 mostrando una clara superioridad.

Desde el inicio, el conjunto madrileño marcó el ritmo del encuentro con un juego agresivo y bien estructurado en ataque. El Aceites Abril Voleyourense intentó equilibrar el partido desde el saque y la defensa, pero la eficacia del rival en las acciones por el centro y la rápida distribución marcaron la diferencia en los dos primeros parciales.

El tercer set fue el más disputado, con fases de buen juego del equipo ourensano y una mayor regularidad en recepción, aunque finalmente la diferencia de potencial atacante de Leganés resultó determinante para cerrar el encuentro a su favor.

El equipo ourensano continúa su proceso de adaptación a la competición y ya trabaja pensando en el próximo compromiso liguero, donde buscará recuperar sensaciones y afianzar su nivel de juego.

