El Aceites Abril Voleyourense cae ante Madrid Chamberí en su estreno en casa

El equipo madrileño impuso desde el inicio un alto nivel en recepción y ataque, lo que dificultó el trabajo de las ourensanas. A pesar del esfuerzo colectivo, el Aceites Abril Voleyourense no consiguió incomodar el sistema ofensivo rival ni encontrar continuidad en su juego.

La ausencia de Paola Comenarez, lesionada en la jornada anterior, volvió a ser un factor determinante en la eficacia ofensiva del equipo. Las jugadoras dirigidas por Pablo Pérez buscaron alternativas, pero el conjunto visitante controló el ritmo del encuentro en todo momento.

El marcador final (20-25, 16-25, 18-25) reflejó la superioridad de Madrid Chamberí, aunque el Aceites Abril Voleyourense ya piensa en la próxima jornada, donde tratará de recuperar sensaciones y volver a competir a su mejor nivel.