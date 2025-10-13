Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense cae ante Madrid Chamberí en su estreno en casa

El Aceites Abril Voleyourense no pudo sumar en su primer partido como local de la temporada y cayó por 0-3 ante Madrid Chamberí.

Óscar Gómez

Ourense |

El Aceites Abril Voleyourense cae ante Madrid Chamberí en su estreno en casa
El Aceites Abril Voleyourense cae ante Madrid Chamberí en su estreno en casa | Voleyourense

El equipo madrileño impuso desde el inicio un alto nivel en recepción y ataque, lo que dificultó el trabajo de las ourensanas. A pesar del esfuerzo colectivo, el Aceites Abril Voleyourense no consiguió incomodar el sistema ofensivo rival ni encontrar continuidad en su juego.

La ausencia de Paola Comenarez, lesionada en la jornada anterior, volvió a ser un factor determinante en la eficacia ofensiva del equipo. Las jugadoras dirigidas por Pablo Pérez buscaron alternativas, pero el conjunto visitante controló el ritmo del encuentro en todo momento.

El marcador final (20-25, 16-25, 18-25) reflejó la superioridad de Madrid Chamberí, aunque el Aceites Abril Voleyourense ya piensa en la próxima jornada, donde tratará de recuperar sensaciones y volver a competir a su mejor nivel.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer