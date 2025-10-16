Voleibol

O Aceites Abril Voley Ourense visita ó Leganés en busca dos seus primeiros puntos

O equipo adestrado por Pablo Pérez viaxa esta fin de semana a Leganés para enfrontarse a un dos equipos destinados a estar na parte alta da táboa.

Onda Cero Ourense

Ourense |

El Aceites Abril Voleyourense cae ante Madrid Chamberí en su estreno en casa
El Aceites Abril Voleyourense cae ante Madrid Chamberí en su estreno en casa | Voleyourense

O Aceites Abril Voleyourense viaxa a Madrid esta fin de semana na procura dos seus primeiros puntos na Superliga Feminina 2. Non é o rival máis doado de anotar, pero o equipo ourensán irá a por todas na procura da súa mellor forma, que xa demostraron na fase de ascenso a esa categoría.

O equipo ourensán vén dunha derrota na casa contra o Madrid Chamberí, nun partido no que o equipo madrileño foi moito máis preciso no saque e no ataque, o que lle permitiu levarse os tres puntos na súa viaxe a Galicia.

Mentres tanto, o rival desta fin de semana xogou un derbi madrileño na casa do CV Torrejón, cunha derrota por 3-1. Polo tanto, o equipo do Leganés buscará unha vitoria ante a súa afección esta fin de semana para compensar a derrota da pasada fin de semana.

O partido xogarase este sábado 1 de outubro a partir das 20:00 horas no Pavillón Europa, onde esperamos que o Aceites Abril Voleyourense sume os seus primeiros puntos da tempada, sendo o seu principal obxectivo a supervivencia.

