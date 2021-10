Se nos va la olla

Se nos va la olla a Xantar

A celebración do Salón Gastronómico Xantar que terá lugar do 3 ó 7 de novembro, centrou hoxe o espacio Se nos Va la Olla no que tivemos ocasión de conversar co xerente do recinto feiral de Expourense, Rogelio Martínez.