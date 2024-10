A recente presencia do colectivo de hosteleiros "Sabores de Ourense" nun acto de promoción de Alicante e a sua relación coa próxima celebración do Salón Gatronómico Xantar e a celebración do III Campionato de Tapas e Pinchos que terá lugar no Pazo de Vilamarín para promocionar a Vía da Prata, foron os argumentos principais elexidos para unha nova entrega do espacio "Se nos va la olla", con Paco Sarria e Rubén Amorín na sintonía de Más de Uno Ourense.