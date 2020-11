Entrevista con Jose Manuel Díaz

En Más de Uno Ourense falamos co candidato ourensan a presidencia da CEG

Defender os "intereses xerais" do empresariado galego é unha das prioridades do empresario ourensán, José Manuel Díaz Barreiros que acaba de facer oficial a sua candidatura a presidir a Confederación Empresarial de Galicia. Barreiros explicou en "Más de Ourense" as propostas do seu programa electoral