Sobre o pasado, presente e futuro deste centro educativo falamos en Más de Uno Ourense co ex director e membro da comisión organizadora de actividades coas que conmemorar a efeméride, José María Carballeira, quen centrou os días grandes no 31 de maio e 1 de xuño cando se podan dar cita ex alumnos e ex docentes de diferentes xeracións.