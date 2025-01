As últimas polémicas ó redor da Plataforma Procapd ou a proposta do presidente do goberno de que non haxa perfís anónimos nas Redes Sociais foron algúns dos asuntos tratados na tertulia de actualidade de Onda Cero Ourense na que tamén tivo cabida a ausencia da cidade na recente celebración de Fitur en Madrid, sen esquecer a condena por un delicto contra a seguridade vial do Senador do PP, José Manuel Baltar Blanco.