Más de uno ourense

A tertulia de actualidade local e nacional de "Locos por Incordiar"

Na tertulia de "Locos por incordiar" abordamos os principais puntos candentes da actualidade ourensán coma a presentación de ex alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez coma candidato a alcaldía de Ourense e a demisión do voceiro municipal do Psoe Rafa Villarino.