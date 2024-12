Un mércores máis en “Más de Uno Ourense” abrimos as portas ás novidades do mundo da lectura con La Librería CyC da man de Israel Barandela que nesta ocasión recomendóunos "Un corazón por Navidad" de Sophie Jomain, a novela inédita de Chufo Lloréns "Nada sucede la víspera", o suspense políaco de Carlos Pinto en "El jardín de Los Inocentes" e a obra "Manifiesto Criminal" do gañador dun "Pulitzer", Colson Whitehead traducida por Luís Murillo Fort.