Abrimos con "LA Kings. El jugador número 12" para os seguidores da Kings Leaghe. Continuamos co thriller “La extraña vida de los objetos perdidos” que asina Flanagan Mcphee. Non faltou a novela negra do xornalista Nacho Carreras “Marea muerta” e para os máis cativos o libro-disco de Paco Nogueiras “Son animal”.