Más de uno ourense

Os socialistas de Lobios demandan melloras asistenciais para o centro de saúde

O voceiro municipal do PSdeG-PSOE no Concello de Lobios, Patrick Rodríguez pasou polos micrófonos de Más de Uno Ourense onde plantexou diversas reivindicacións fronte ó goberno popular no pobo entre as que figura a mellora asistencial no Centro de Saúde.