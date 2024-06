Álvaro Vila dixo en Más de Uno Ourense que a Xunta de Galicia "non fixo as cousas ben" en relación coa sua actuación na mina de Penouta. Os socialistas piden no pleno deste venres que Xunta e Deputación interveñan para evitar un peche que afecta a unhas 80 familias.

Vila tamén dixo que acatarán o que resolva a dirección do partido en relación co pacto de goberno entre PSOE e PP no Carballiño e que o ocorrido alí, anque "discutible" obedece a unha situación moi particular.