O socialista Álvaro Vila "triste" polo dano reputacional do "Caso Koldo"

O secretario provincial dos socialistas Ourensáns, Álvaro Vila, dixo en "Más de Uno" de Onda Cero Ourense que o "Caso Koldo" lle produce ós socialistas unha sensación "contradictoria" porque por un lado ocasiona un dano reputacional pero por outro demostra que "mentres uns rompen ordenadores, outros reaccionan rápidamente.

Vila explicou que é unha pena por que "lastra un gran labor" realizado polo Goberno de Pedro Sánchez.

O tamén voceiro socialista na Deputación falou tamén da necesidade de buscar solucións á contaminación no encoro de As Conchas, así como da programación cultural de verán do concello que preside (Taboadela).