O santuario da Ermitas conmemora os 400 anos de historia

Foi no ano 1624 cando o bipo de Astorga, Alonso Mejía de Tovar daba a orde de comezar a construir unha primeira parte do que hoxe é o santuario, xunto a outras obras que están ó seu carón. Unha obras que comezaron no fondo dun barranco, na ladeira dun monte e con moitas pedras ou bolos do río Bibei no fondo.

Unha obras levadas a cabo con grande dificultade e en permanente loita contra a montaña. Estamos a falar dun espazo natural especial e dunha estructura arquitectónica incrustada pedra a pedra na paisaxe.

Tanto dos actos programados como das peculiaridades do concello de O Bolo falamos hoxe co Alcalde, Alberto Vázquez.