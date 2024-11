Más de uno ourense

Programa especial con motivo do Día Muncial do Enoturismo

Onda Cero Ourense realizou un espacial Más de Uno dende o corazón do Ribeiro, viaxando ata o Consello Regulador de Denominación de Orixe Ribeiro para difundir con detalle a celebración esta fin de semana do Día Mundial do Enoturismo na ruta do viño.