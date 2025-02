Más de uno ourense

Pepe Callos premio "Pepe Solla" e a oferta gastro de Toxo

O espacio Se nos va la olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín, contou hoxe como convidados no estudio a José Antonio Pérez Rodríguez (máis coñecido como Pepe Callos, como propietario do Bar Fuentefría) e co chef Diego Dafonte.