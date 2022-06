Más de uno ourense

O novo presidente de Cociña Ourense, Gerson Iglesias e Pazo de Toubes en Se nos va la Olla

O novo presidente do colectivo Cociña Ourense, Gerson Iglesias, foi un dos convidados hoxe ó espacio Se nos va la Olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín en Más de Uno Ourense, onde tamén falamos dos Ribeiros de calidade e máis concretamente do Pazo de Toubes, con Óscar Martínez, do departamento de márketing de Viña Costeira.