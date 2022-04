Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 29/04/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" escoitamos a despedida do ourensán, Alberto Núñez Feijóo da presidencia da Xunta de Galicia, repasamos os últimos datos da Covid e prestamos atención ás manifestacións do primeiro de Maio na que un ano máis non haberá unidade sindical anque CIG, UXT e CCOO coincidirán en reclamar políticas públicas que servan para paliar a drástica subida dos prezos