Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 13/05/22

CCOO formalizou no xulgado unha denuncia penal contra o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome trala agresión a unha sindicalista. É unha das novas do informativo de "Más de Uno Ourense" no que escoitamos tamén a valoración "positiva" do ex edil do BNG Fernando Varela tralo arquivo dunha das pezas da investigación da Operación Pokemon que provocou a sua demisión e o descabezamento do goberno bipartito en 2012