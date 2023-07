Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 11/07/2023

Arden tres hectáreas nun lume rexistrado na Ribeira Sacra en Castro Caldelas. No quinto dia de campaña Psoe e PP ofrecen unha visión contraposta do cara a cara entre Sánchez e Feijoo. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense.