Noticias Mediodía Ourense 10/05/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" falamos da xuntanza prevista entre traballadores e a empresa Urbanos de Ourense no oitavo dia de folga e abordamos asuntos de interese municipal co voceiro de Ciudadanos no Concello de Ourense, Pepe Araújo, entreles a ameaza de denuncia no culgado por parte do alcalde de Ourense por insinuar presións para mercar un piano