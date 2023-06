Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 01/06/2023

Décima detención na "Operacion Larimar" contra roubos violentos en vivendas. Seguen os movementos pola gobernabilidade de Concello e Deputación de Ourense con divisións no Psoe, oferta do PP de non pactar con Jácome e dúbidas do BNG sobre a decisión que tomarán os populares. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense