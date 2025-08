Se nos va la olla "entre Pementos e Viño"

Así tivemos ocasión de anticipar a celebración dunha nova edición da Feira do Viño de Monterrei a próxima fin de semana en conversa co presidente do Consello Regulador, Manuel Vázquez. Viaxamos tamén ata Oimbra que, xunto con Arnoia, celebran esta fin de semana a sua Festa do Pemento. Falamos coa Aldaldesa Ana Villarino.

E para completar relato radiofónico falamos con Alcalde de Muiños, Plácido Álvarez, para coñecer detalles dunha nova edición das festas das Sopas do Burro Canso e a do Galo Pica no Chan.