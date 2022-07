Más de uno ourense

En "Se nos va la olla" nos vamos de festa

No espazo gastronómico e turístico "Se nos va la Olla" tivemos ocasión de conversar ca alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez que fixo un convite a disfrutar dunha nova edición da Festa da bica de Trives e dos atractivos turisticos da comarca. Non faltou tampouco unha visita a Pazos en Verín onde Pablo Larrayoz descobríunos as excelencias da Festa do porco ao espeto.