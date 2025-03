A edil do PP no Concello de Ourense, Noelia Pérez, repasou en Onda Cero cuestións de actualidade como a necesidade de sacar a concurso as concesións municipais en precario (con especial mención á da recollida de lixo) e a do transporte do que dixo que "actualmente é un caos".

Por outro lados responsabilizou "ó 90%" o caos circulatorio habido na cidade o venres debido á celebración dunha proba ciclista organizada pola Xunta e dixo que "o Alcalde é un especialista en botar balóns fora".